С 1 июня ВТБ (Азербайджан) улучшает условия по кредитам наличными и рефинансированию, снижая процентную ставку на 1,5 п.п., до 14,5% годовых. Клиенты могут оформить кредит по удостоверению личности, без поручителя, а также документов, подтверждающих доход и занятость заемщика.

Кредит наличными в ВТБ (Азербайджан) доступен в размере от 300 до 30 тыс. манатов, сроком от полугода до 60 месяцев, комиссия за обслуживание отсутствует. В рамках программы рефинансирования можно объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства.

"Своевременно реагировать на запросы клиентов и предлагать выгодные финансовые решения - абсолютный приоритет ВТБ (Азербайджан). Летний период традиционно связан с сезоном отпусков, а, следовательно, c дополнительными тратами. Улучшение условий по кредитным продуктам позволит нашим клиентам запланировать свои расходы на отпуск и другие цели. При этом мы продолжим следить за уровнем долговой нагрузки на клиентов, чтобы не допустить их закредитованности", - отметил директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Кредит наличными является одним из самых востребованных продуктов у населения. За январь-апрель 2022 года ВТБ (Азербайджан) оформил около 3,7 тыс. кредитов наличными на сумму около 18,9 млн манатов. Объем выдачи превышает показатель аналогичного периода прошлого года в 2,7 раза. Портфель банка в этом сегменте вырос с начала года на 18% и составил на конец апреля 63,2 млн манатов.

Оформить заявку на кредит наличными можно дистанционно на сайте банка, а также через контактный центр по короткому номеру 986. Доставка кредита осуществляется на любой удобный для клиента адрес в пределах города Баку и Абшеронского полуострова.