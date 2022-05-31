https://news.day.az/economy/1466763.html Азербайджан активно привлекает венгерские компании к восстановлению Карабаха - посол Таир Тагизаде
Азербайджан активно привлекает венгерские компании к восстановлению Карабаха - посол Таир Тагизаде
Азербайджан активно привлекает венгерские компании к реконструкции и восстановлению Карабаха.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде в интервью Daily News Hungary.
Он отметил, что в начале февраля в Баку состоялось 8-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией.
"Также представители 24 венгерских фирм и министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто приняли участие в венгерско-азербайджанском бизнес-форуме. Мы активно занимаемся привлечением венгерских компаний к реконструкции и восстановлению Карабаха", - сказал посол.
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