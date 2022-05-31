АБР планирует выделить средства на поддержку образовательных проектов в Азербайджане
Источник: Агентство международной информации Trend
Азиатский банк развития (АБР) планирует в 2022 году выделить 150 миллионов долларов на образовательные проекты в Азербайджане. Об этом сказала Trend глава представительства АБР в Азербайджане Кэндис МакДейган, передает Day.Az.
"В этом году мы будем работать над проектом по поддержке человеческого капитала в сфере профессионального образования в Азербайджане. Мы будем поддерживать многие профессиональные школы для предоставления в будущем услуг в такой сфере, как информационные технологии", - сказала МакДейган.
По ее словам, AБР является одним из соинвесторов проектов устойчивого развития в Азербайджане.
Банк предоставляет финансирование для специальных инфраструктурных проектов - от строительства железных дорог до ирригации и образования.
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