АБР планирует выделить средства на поддержку образовательных проектов в Азербайджане

Источник: Агентство международной информации Trend

Азиатский банк развития (АБР) планирует в 2022 году выделить 150 миллионов долларов на образовательные проекты в Азербайджане. Об этом сказала Trend глава представительства АБР в Азербайджане Кэндис МакДейган, передает Day.Az.

"В этом году мы будем работать над проектом по поддержке человеческого капитала в сфере профессионального образования в Азербайджане. Мы будем поддерживать многие профессиональные школы для предоставления в будущем услуг в такой сфере, как информационные технологии", - сказала МакДейган.

По ее словам, AБР является одним из соинвесторов проектов устойчивого развития в Азербайджане.

Банк предоставляет финансирование для специальных инфраструктурных проектов - от строительства железных дорог до ирригации и образования.