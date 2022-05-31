https://news.day.az/economy/1466791.html Микаил Джаббаров встретился с главой регионального представительства EIB - ФОТО
Микаил Джаббаров встретился с главой регионального представительства EIB - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с главой регионального представительства Европейского инвестиционного банка (EIB) по Южному Кавказу.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра в Twitter.
"Мы обсудили с руководителем регионального представительства EIB по Южному Кавказу Мацей Чура проекты, реализуемые и предусматриваемые к реализации в Азербайджане, экономический прогресс страны, инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества с банком", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре