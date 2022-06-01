Kapital Bank организовал праздничное мероприятие для детей шехидов и ветеранов

Kapital Bank в рамках корпоративной социальной ответственности в преддверии 1 июня - Международного дня защиты детей организовал проект Onlar bizə əmanətdir ("Они доверены нам"). В рамках проекта были проведены мастер-классы для более 40 детей шехидов и ветеранов из Шамахи и Мингячевира. Мероприятие в обоих районах проходило в центрах Yaşa.

В ходе мастер-классов ребятам представилась возможность своими руками создавать композиции из круп, поделки из бисера и рисунки. В мероприятии также приняли участие и поддержали детей пенсионеры - члены центров Yaşa. В конце проекта участникам были вручены сделанные ими композиции, различные подарки, а также подарочные купоны от сети магазинов Optimal.

Центры Yaşa работают в Баку (поселок Бакиханов, ул. Я. Алиева, 1), Шамахе (ул. Азадлыг 1) и Мингячевире (ул. Самед Вургуна 19). В настоящее время около 6000 человек являются их активными членами. В мероприятиях центров, которые бывают посвящены различным темам, каждый раз принимает участие около 120-150 человек. Подробную информацию о центрах можно получить по номерам 0555165002, 0557042018 и в социальных сетях: https://www.facebook.com/uchuncubahar, https://www.instagram.com/uchuncu.bahar/.

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