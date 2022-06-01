Азербайджан играет ключевую роль в усилиях по диверсификации поставок газа в ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава Генерального директората по энергетике Европейского Союза Кристина Лобилло Борреро на церемонии открытия в среду Бакинской энергетической недели.

"Наши энергетические рынки сталкиваются с рядом проблем, включая пандемию COVID-19, а также рост цен на энергоносители. "Южный газовый коридор" имеет важное значение для ЕС, и роль, которую играет Азербайджан, является ключевой в наших усилиях по диверсификации поставок газа в ЕС. Это необходимо для стабильности цен на энергоносители, а также для обеспечения надежности поставок. Мы очень ценим это. Наши отношения с Азербайджаном в этой сфере строятся на положительном опыте энергетического диалога. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон приняла участие в заседании Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку в феврале. Мы продолжаем наш диалог на высоком уровне по газу, возобновляемым источникам энергии, электроэнергии, энергоэффективности и водороду", - сказала она.