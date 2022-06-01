Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли

На 31 мая 2022 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 7,23 миллиарда долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центробанк, данный показатель на 2,04 процента, или 144 миллиона долларов больше показателя предыдущего месяца и на 11,92 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

По данным регулятора, на 31 мая 2021 года официальные валютные резервы ЦБА составляли 6,46 миллиарда долларов.