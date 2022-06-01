https://news.day.az/economy/1467114.html Российская компания может начать выпуск электрических счетчиков в Азербайджане
Российская компания может начать выпуск электрических счетчиков в Азербайджане
Российская компания "Милур ИС" заинтересована в реализации проекта по производству электрических счетчиков в промышленной зоне Азербайджана.
Как сообщили АПА в Агентстве по развитию экономических зон Министерства экономики, об этом заявили официальные лица компании в ходе встречи с исполняющим обязанности Правления агентства Эльшадом Нуриевым, передает Day.Az.
Представитель агентства рассказал представителям компании о функционирующих в стране промышленных зонах, об условиях, созданных в них для предпринимателей, инвестиционных возможностях, была проведена презентация промышленных зон.
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