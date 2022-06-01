Российская компания может начать выпуск электрических счетчиков в Азербайджане

Российская компания "Милур ИС" заинтересована в реализации проекта по производству электрических счетчиков в промышленной зоне Азербайджана.

Как сообщили АПА в Агентстве по развитию экономических зон Министерства экономики, об этом заявили официальные лица компании в ходе встречи с исполняющим обязанности Правления агентства Эльшадом Нуриевым, передает Day.Az.

Представитель агентства рассказал представителям компании о функционирующих в стране промышленных зонах, об условиях, созданных в них для предпринимателей, инвестиционных возможностях, была проведена презентация промышленных зон.