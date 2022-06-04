Израиль готов поделиться с Азербайджаном передовыми технологиями в сфере альтернативной энергетики

В Баку успешно прошла Энергетическая неделя, объединившая под своим брендом 27-ю Международную выставку "Нефть и газ Каспия", 10-ю юбилейную Каспийскую международную выставку "Энергетика и возобновляемая энергия" и Бакинский энергетический форум. В Неделе приняли участие 249 компаний из 30 стран мира.

В этом году на ставшими традиционными выставке и форуме впервые в число ключевых тем обсуждений вошла тема альтернативной энергетики. Участники обсудили стратегию альтернативной и возобновляемой энергетики в Азербайджане, технологическую и экономическую интеграцию сектора возобновляемой энергетики в энергосистему. В своих заявлениях в рамках Недели Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал важность того, что вопросы декарбонизации, увеличения "зеленой" энергии, а также доступного и безопасного энергоснабжения занимают заметное место в программе мероприятия. По его словам, очередной план, стоящий на повестке страны, это возобновляемые источники энергии.

Как известно, Азербайджан в сотрудничестве с зарубежными партнерами уже приступил к осуществлению крупных проектов в данной области. На стадии завершения находятся переговоры о строительстве солнечных и ветряных электростанций на освобожденных территориях. Кроме того, в начале года были заложены фундаменты солнечной электростанции, строящейся саудовской компанией ACWA Power, и ветряной, которая будет построена компанией из ОАЭ Masdar.

О том, что сотрудничество в секторе возобновляемой энергетики на освобожденных землях является приоритетной сферой взаимодействия между Азербайджаном и Израилем, сказал на днях и посол этой страны в Баку Джордж Дик.

Израиль обладает передовыми технологиями в сфере возобновляемой энергии, которые могут представлять интерес для Азербайджана. Об этом сказал в беседе с Day.Az экономический обозреватель, главный редактор "Лучшего радио" (Израиль) Цви Зильбер.

По словам нашего собеседника, хотя страна располагает технологиями, в самом Израиле альтернативная энергетика не очень распространена. Ее распространение больше основано на частной инициативе - инициативе самих граждан. Например, почти в каждом доме, в каждой квартире в Израиле есть солнечный бойлер (солнечный водонагреватель с вакуумным коллектором, изобретенный израильским инженером Леви Иссаром - Ред.).

"А солнце у нас почти что 365 дней в году, и электроэнергии для получения горячей воды не нужно. Кроме того, солнечная энергетика требует больших площадей, которых у Израиля нет. У нас маленькая страна. Тем не менее, технологии находят применение. Например, сейчас реализуется очень интересный проект. Совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках этого проекта будет построена гигантская солнечная ферма на территории Иордании, недалеко от границы с Израилем. Оттуда электроэнергия будет подаваться в Эйлат, где по израильским технологиям будет построено опреснительное сооружение. Опреснитель будет работать на электроэнергии, получаемой от энергии солнца. В свою очередь, опресненная вода из Израиля будет поставляться в Иорданию и ОАЭ. Это очень интересный энергетический проект", - сказал Цви Зильбер.

Экономический обозреватель еще раз подчеркнул, что Израиль обладает передовыми технологиями получения солнечной энергии, хотя в самой стране она не используется очень широко. Между тем, государственная электрическая компания готова покупать у граждан электроэнергию, полученную ими за счет солнца. То есть гражданин может установить на своей крыше солнечные батареи за свой счет и продавать потом энергию государству.

Есть в Израиле и ветряные электростанции. В основном, они работают на севере страны, где бывает ветреная погода. В целом же альтернативная энергетика занимает небольшую долю в общем производстве энергии в Израиле, в отличие от угля, на долю которого приходится около 40 процентов производимой электроэнергии. "Но технологии есть, они очень интересные и могут представлять интерес для Азербайджана", - подчеркнул наш собеседник.

Что касается энергетического сотрудничества, то Азербайджан был и остается главным поставщиком нефти в Израиль, на его долю приходится 40 процентов всей импортируемой в страну нефти. На этом основано стратегическое партнерство между двумя странами. В свою очередь, Израиль в обмен на нефть поставляет технологии, высокотехнологичную продукцию.

Говоря о возможностях взаимодействия в области газа, Цви Зильбер отметил, что Израиль сейчас развивает собственную газовую отрасль - разрабатывает два крупных морских газовых месторождения в израильских экономических водах Средиземного моря. В дальнейшем страна намерена не только обеспечить себя, но и поставлять газ в Египет, а также через Грецию и Кипр, а возможно, и через Турцию - в Европу, заключил израильский эксперт.

Лейла Таривердиева