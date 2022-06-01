Азербайджан и Чехия обсудили сотрудничество в сфере МСБ

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили Day.Az в агентстве.

Как было отмечено, представители агентства встретились с делегацией во главе с директором департамента внешнеэкономической политики министерства промышленности и торговли Чехии Мартином Поспишилом.

На встрече состоялся обмен мнениями по организации бизнес-миссий, сотрудничеству с местными субъектами МСБ, заинтересованными в создании совместных предприятий, расширении связей с соответствующими чешскими организациями. Также было отмечено, что агентство может оказать поддержку чешским предпринимателям, желающим инвестировать в Азербайджан.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - апреле 2022 года товарооборот с Чехией превысил 103,564 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 31,39 миллиона долларов (рост за год в 3,29 раза).