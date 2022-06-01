В Билясуваре реконструируется автодорога Алиабад-Хырмандалы-Бейдили

В соответствии с планом мероприятий на 2022 год Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реализует проекты дорожной инфраструктуры, направленные на обеспечение комфортного передвижения. Одним из них является проект реконструкции автомобильной дороги Алиабад-Хырмандалы-Бейдили в Билясуварском районе.

Как сообщили Day.Az в среду в госагентстве, ширина автомобильной дороги составляет шесть метров, длина - 11 км.

Дорога реконструируется в соответствии с IV технической категорией.

В ходе реконструкции дороги были проведены и работы по восстановлению 63 существующих водопроводов на территории.

В соответствии с проектом построены два водопропускных сооружения - на реке Балхари длиной 10 метров и шириной 9 метров, а на 5 километре дороги - длиной 20 метров и шириной 2,50 метра.

На последнем этапе проекта здесь будет создана современная дорожная инфраструктура с установкой дорожных знаков и горизонтальной линией разметки.