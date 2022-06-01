ЮГК - это совместный вклад Азербайджана и Великобритании в глобальную энергобезопасность

Тесное сотрудничество Азербайджана с Великобританией в переходе к зеленой энергетике имеет большое значение с точки зрения диверсификации отношений в ненефтяном секторе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на праздновании семидесятилетия правления Королевы Елизаветы II.

"Наше сотрудничество по строительству солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт в Джебраиле, а также по другим проектам в области зеленой энергетики и декарбонизации обеспечивает долгосрочное развитие нашего партнерства в соответствии с мировыми тенденциями", - сказал министр.

По его словам, Азербайджан и Великобритания поддерживают прочные партнерские отношения, основанные на высоком уровне политического диалога, прочном экономическом сотрудничестве на протяжении последних 30 лет.

"Южный газовый коридор - это наш с Великобританией совместный вклад в глобальную энергетическую безопасность и устойчивость поставок", - отметил Шахбазов.

Он добавил, что Великобритания также поддерживает восстановительные работы и создание зон зеленой энергетики в Карабахе.

Министр выразил надежду, что предстоящее 5-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Лондоне будет способствовать развитию потенциальных рамок партнерства.