1 июня заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с министром нефти Ирана Джавадом Овджи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, Джавад Овджи передал азербайджанскому народу искренние поздравления с Днем независимости.

На встрече были высоко оценены результаты успешного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в различных сферах, в частности в экономике, торговле, инвестициях, транспортно-транзитной, энергетической сферах, промышленности, сельском хозяйстве и других областях. Было отмечено, что между двумя странами существует политический диалог на высшем уровне, подчеркнута важность с точки зрения укрепления межгосударственных отношений регулярных контактов между Президентом Азербайджана и Президентом Ирана.

Джавад Овджи подчеркнул постоянную поддержку Ираном суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Был отмечен важный вклад взаимных визитов на высоком уровне, а также достигнутых между сторонами соглашений и подписанных документов в расширение сотрудничества. Подчеркнуто, что новые реалии, сложившиеся в регионе, создают хорошие возможности для сотрудничества. В этом контексте была отмечена важность подписанного 11 марта между двумя странами меморандума о взаимопонимании о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР Азербайджана через территорию Ирана.

Также были отмечены продолжение успешного сотрудничества в нефтегазовой сфере, обсуждены перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, состоялся обмен мнениями по ряду новых проектов, которые будут реализованы в энергетическом секторе.