Российскую экспозицию на международной выставке и конференции «Нефть и Газ Каспия» представили 20 российских компаний

В Баку открылась международная выставка и конференция "Нефть и Газ Каспия" (Caspian Oil & Gas), на которой свои разработки презентовали больше 100 международных компаний.

Российскую экспозицию под общим зонтичным брендом Made in Russia представили 20 российских компаний. Кроме традиционных решений для ТЭК, в этот раз предприятия РФ представили комплекс "зеленых" решений автоматизации - технологии, которые помогут сделать работу нефтегазовых компаний более экологичной и экономичной по самым современным стандартам.

Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина в беседе с корреспондентом Trend отметила, что на выставке они организуют "биржу контактов". "Мы заранее собираем запросы от участников экспозиции Made in Russia и помогаем найти заинтересованных в их продукции покупателей, от коммерческих компаний до госструктур. Это позволяет компаниям максимально использовать время на выставке и встречаться только с теми, кому их продукция действительно нужна" - подчеркнула Никишина.

Caspian Oil & Gas - это место, где встречаются ведущие компании и специалисты в области нефти, газа и энергетики.