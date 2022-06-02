Венгрия хочет, чтобы азербайджанский газ стал основным в Европе

Венгрия привержена поставкам энергоресурсов из Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто на 27-м энергетическом форуме в Баку.

"Мы хотим, чтобы азербайджанский газ стал основным в Европе. Однако для осуществления этой идеи необходимо развитие инфраструктуры и потенциала Каспийского региона", - сказал министр.

По его словам, вместо того, чтобы тратить усилия на избавление от зависимости от российского сырья, надо задуматься о том, как развивать имеющуюся инфраструктуру для налаживания новых поставок.

Сиярто добавил, что цены на энергоносители, так же, как и недостаток трубопроводов, усложняют этот процесс.