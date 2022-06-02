Держатели BirKart будут зарабатывать подарки (R)

Самая популярная карта рассрочки страны BirKart запустила новую акцию, в рамках которой держатели смогут зарабатывать баллы с покупок. По условиям, баллы будут начисляться за покупки в рассрочку и единовременные платежи на сумму 20 AZN и выше. После завершения акции те, кто накопил более 500 баллов, смогут получить подарок.

Подарок можно заработать в зависимости от количества набранных баллов. За 500-4999 баллов можно получить 50 МБ мобильного интернета и 20 минут разговора, за 5 000-9 999 баллов - 50 000 "Сердечек", за 10 000-24 999 баллов -топливную карту на 20 AZN, за 25 000-39 999 баллов - кешбэк 50 AZN, за 40 000-69 999 баллов - кешбэк 100 AZN, за 70 000-149 999 баллов -телевизор LG, а если собрать более 150 000 баллов, то можно получить смартфон iPhone 13.

В ходе акции клиенты будут получать уведомления о заработанных баллах после каждой оплаты. Баллы будут рассчитываться как по количеству, так и по сумме транзакций. При рассрочке клиенты будут получать 10 баллов за каждую операцию и 5 баллов за каждый потраченный манат. При единовременных платежах владельцы BirKart заработают 2 балла за каждую операцию и 1 балл за каждый потраченный манат. Баллы по количеству транзакций каждый клиент может заработать 10 раз при рассрочке и 30 раз при единовременных оплатах. Ограничений по начислению баллов в зависимости от суммы операций нет.

За получением подарка держатели BirKart должны обратиться в течение трех месяцев после завершения акции, которая продлится до 30 июня 2022 года. По окончании акции участникам будет отправлена ​​информация о подарке и способе его получения. Для более подробной информации об акции перейдите по ссылке https://kbl.az/bktqpr.

Карта BirKart представлена в четырех видах - Taksit, Cashback, Miles и Umico. BirKart имеет ряд преимуществ, таких как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, удобное мобильное приложение для управления картой, системы лояльности и бесплатная услуга СМС-оповещения. BirKart имеет более 10 000 магазинов-партнеров по всей стране и их количество постоянно растет.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в Информационный Центр 196. BirKart можно заказать, отправив SMS на короткий номер 8196, связавшись через WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96, а также через карточные центры BirKart.