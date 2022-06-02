ЮГК играет большую роль в обеспечении энергобезопасности Европы

"Южный газовый коридор" играет большую роль в обеспечении энергобезопасности Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Локман на 27-м энергетическом форуме в Баку.

"Каспийский регион в целом и ЮГК играют ключевую роль в энергобезопасности ЕС", - отметила Локман.

При этом, по ее словам, нельзя забывать и о важности перехода к "зеленой" энергетике.

"США поддерживают политику ЕС в отношении энергетического перехода. Мы также ценим связанные с этим усилия Азербайджана", - сказала Локман.