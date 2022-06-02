https://news.day.az/economy/1467299.html ЮГК играет большую роль в обеспечении энергобезопасности Европы - Лаура Локман
ЮГК играет большую роль в обеспечении энергобезопасности Европы - Лаура Локман
"Южный газовый коридор" играет большую роль в обеспечении энергобезопасности Европы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Локман на 27-м энергетическом форуме в Баку.
"Каспийский регион в целом и ЮГК играют ключевую роль в энергобезопасности ЕС", - отметила Локман.
При этом, по ее словам, нельзя забывать и о важности перехода к "зеленой" энергетике.
"США поддерживают политику ЕС в отношении энергетического перехода. Мы также ценим связанные с этим усилия Азербайджана", - сказала Локман.
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