Инвестиции должны быть основной частью декарбонизационного плана - генсек Международного энергетического форума
Инвестиции должны быть основной частью декарбонизационного плана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь Международного энергетического форума (МЭФ) Джозеф МаКмонигл на 27-м энергетическом форуме в Баку.
"Большой потенциал существует в секторе возобновляемой энергетики. Однако необходимы серьезные инвестиции в развитие инновационных технологий", - сказал генсек организации.
По его словам, МЭФ выдвинул инициативу по созданию общего объема данных, на основе которых проводится анализ.
МаКмонигл сказал, что сегодня в день добываются 2,2 миллиона баррелей нефти. На фоне конфликта между Россией и Украиной и санкций в отношении России добыча нефти в мире сократится к концу лета.
Он также отметил, что высокие цены на энергоресурсы и волатильность сегодня являются главной проблемой. Еще до кризиса между Россией и Украиной мир столкнулся с резким ростом цен на энергоносители.
"Мы приглашаем страны ОПЕК на симпозиум, где мы рассмотрим долгосрочные и краткосрочные перспективы сотрудничества в обеспечении спроса и устойчивого развития", - сказал генсек МЭФ.
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