Инвестиции должны быть основной частью декарбонизационного плана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь Международного энергетического форума (МЭФ) Джозеф МаКмонигл на 27-м энергетическом форуме в Баку.

"Большой потенциал существует в секторе возобновляемой энергетики. Однако необходимы серьезные инвестиции в развитие инновационных технологий", - сказал генсек организации.

По его словам, МЭФ выдвинул инициативу по созданию общего объема данных, на основе которых проводится анализ.

МаКмонигл сказал, что сегодня в день добываются 2,2 миллиона баррелей нефти. На фоне конфликта между Россией и Украиной и санкций в отношении России добыча нефти в мире сократится к концу лета.

Он также отметил, что высокие цены на энергоресурсы и волатильность сегодня являются главной проблемой. Еще до кризиса между Россией и Украиной мир столкнулся с резким ростом цен на энергоносители.

"Мы приглашаем страны ОПЕК на симпозиум, где мы рассмотрим долгосрочные и краткосрочные перспективы сотрудничества в обеспечении спроса и устойчивого развития", - сказал генсек МЭФ.