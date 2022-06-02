ACWA Power продолжит поддерживать Азербайджан на пути к "зеленому" переходу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор по инвестициям (CIO) ACWA Power Клайв Тертон на 27-м энергетическом форуме в Баку.

"ACWA Power рада поддержать Азербайджан на пути к развитию "зеленой" энергетики", - сказал он.

По его словам, богатые природные ресурсы, большой потенциал на шельфе дают Азербайджану возможность успешно развиваться в этом секторе.

"ACWA Power будет содействовать Азербайджану в сокращении выбросов углекислого газа, использовании возобновляемых источников энергии для промышленных нужд, уменьшении зависимости от сжигания ископаемого топлива для производства электроэнергии и расширения других потенциальные возможностей", - добавил Тертон.