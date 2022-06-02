Азербайджан сыграет большую роль в мировом производстве газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал управляющий директор и председатель Total Energies Регис Агут на 27-м энергетическом форуме в Баку.

"У Азербайджана имеется большой потенциал в расширении поставок газа. Сегодня поставки газа из Азербайджана через "Южный газовый коридор" находятся в центре внимания. Ресурсы в Каспийском море также обширны", - сказал Агут.

По его словам, совместный проект Total Energies с SOCAR на Абшероне сыграет важную роль в этом смысле.

"Наш проект с SOCAR также имеет очень низкий уровень выбросов, однако требуется еще больше инвестиций в декарбонизацию", - добавил Агут.