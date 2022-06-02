Мы предлагаем вам квартиры, по стоимости aренды в Сумгаите

Не позволяйте своим мечтам оставаться на полпути! "Kristal Absheron" предлагает квартиры клиентам, которые хотят владеть квартирой в Сумгаитских проектах по цене аренды, заплатив ВСЕГО 360 AZN в месяц! В квартире ПОЛНЫЙ РЕМОНТ!

В ремонте использовались строительные материалы европейских брендов. Примеры включают обои Limonta итальянского производства и лифты Sicor, пластиковые окна из ПВХ немецкого производства и турецкие окна E.C.A.

Фасад утеплен каменной ватой. Отличительной чертой "Kristal Absheron" является не только ремонт квартир; речь идет о ремонте домов и дворов в целом. Здания покрыты экологически чистыми и огнестойкими материалами. Во дворе все предназначено для детей и взрослых. Спортивные площадки, детские игровые зоны и т.д.

Как и во всех наших проектах, в Сумгаитском проекте, сданы и отремонтированы все квартиры. Мы обещаем вам комфорт и удобство вдали от шума и ремонтных работ.

Вы также можете стать владельцем квартиры в Сумгаите, заплатив всего 360 AZN ЕЖЕМЕСЯЧНО с кредитными возможностями от 6%!

Детали: * 1544 / 0504840008

www.kristalabsheron.az