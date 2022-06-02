В 2021 году EIB инвестировал в "зеленые" технологии 27,6 миллиарда евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава регионального представительства Европейского инвестиционного банка (EIB) на Южном Кавказе Мацей Чура на 27-м энергетическом форуме в Баку.

По его словам, до сегодняшнего дня EIB реализовал в Европе более 40 тысяч проектов, сейчас ведутся работы по проектам, направленным на цифровизацию и цифровую трансформацию.

"Наш банк готов поддержать любые проекты, нацеленные на снижение выбросов, ускорения перехода на возобновляемые источники энергии", - сказал Чура.

Говоря о "дорожной карте" по климатическим изменениям, разработанной странами ЕС, он отметил, что EIB готов инвестировать в проекты по строительству ветряных станций.

"Мы ведем соответствующую работу по инвестированию этих проектов", - сказал глава регионального представительства банка.