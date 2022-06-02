Masdar хочет расширить свое присутствие в Азербайджане в секторах солнечной и ветровой энергетики

Мы стремимся расширить свое присутствие в Азербайджане в секторах солнечной и ветровой энергетики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель отдела развития и инвестиций по Центральной Азии и России компании Masdar Абдулла Зайед на 27-м энергетическом форуме в Баку.

"Мы начали контакты с правительством Азербайджана в 2018 году, и очень рады, что министерство энергетики привлекло нас к работе по проекту солнечной энергетики", - сказал Зайед.

Он отметил, что соглашение по проекту солнечной электростанции "Гарадаг" установленной мощностью 230 мегаватт было подписано в январе 2020 года. Реализация этого проекта сократит выбросы СО2 до двух тысяч тонн в год и обеспечит электроснабжение 110 тыс. жилых домов.

"Мы стремимся расширить свое присутствие в Азербайджане в секторах солнечной и ветровой энергетики, а также в производстве "зеленого" водорода и других источников возобновляемой энергии", - добавил Зайед.