Азербайджан и bp могут подписать соглашения в области ВИЭ

В Азербайджане в соответствии со стратегией развития до 2030 года планируется реализовать проекты по переходу к производству чистой, "зеленой" энергии, проекты по декарбонизации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Тебриз Аммаев на 27-м энергетическом форуме в Баку.

Он отметил, что для использования потенциала страны по ВИЭ разрабатываются соответствующие программы. К этому привлекаются также и международные организации.

По словам Аммаева, за последние два года был подписан ряд соглашений с такими ведущими компаниями, как Acwa Power, Masdar, а также bp.

"В рамках проектов ВИЭ мы сможем частично сократить выбросы углекислого газа, а также создать новые рабочие места", - сказал директор госагентства.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни между Азербайджаном и компанией bp ожидается подписание соглашения в области ВИЭ.

Директор госагентства добавил, что в создании в Азербайджане источников альтернативной энергии заинтересован ряд международных компаний, и все предложения рассматриваются.