Долгосрочная политика SOCAR направлена на сокращение выбросов углеводорода
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Долгосрочная политика SOCAR направлена на сокращение выбросов углеводорода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент по кадрам, информационным технологиям и регламентам SOCAR Халик Мамедов на 27-м энергетическом форуме в Баку.

"В Азербайджане принимаются серьезные шаги по энергетической трансформации", - сказал он.

По его словам, в результате применения передовых технологий уже в два раза сократился выброс СО2. Однако переход к нулевому выбросу требует более усердного подхода.

Мамедов также отметил, что для достижения целей устойчивого развития SOCAR уделяет большое внимание развитию человеческого капитала.

"Политика подготовки кадров всегда была в центре нашего внимания. Мы осуществляем многосторонние программы обучения. 1404 студента в рамках нашей стипендиальной программы смогли получить образование, а 339 азербайджанцев обучались за границей за счет SOCAR", - добавил он.