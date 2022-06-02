Азербайджан может создать мультивыгодные проекты, сочетающие инвестиции в ВИЭ и углеводороды

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан может создать мультивыгодные проекты, сочетающие инвестиции как в солнечную, ветровую энергию и водород, так и в углеводороды.

Об этом сказал Trend в четверг совладелец голландской консалтинговой компании VEROCY, эксперт по вопросам политических рисков и энергетики Сирил Виддерсховен, передает Day.Az.

"Если вы сможете поставлять электроэнергию из возобновляемых источников энергии экономически эффективными способами, это не только поможет в переходе на "чистую" энергию, а также очистит окружающую среду, но и высвободит углеводородные ресурсы для экспорта. Это действительно беспроигрышная ситуация. Возможно, Азербайджану следует подумать о создании мультивыгодных инвестиционных проектов с ЕС, Великобританией и другими странами, сочетающих солнечную энергию, ветер и водород с инвестициями в углеводороды", - сказал он.

Что касается вклада Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, эксперт отметил, что "Южный газовый коридор" коммерчески рассматривается как очень жизнеспособный маршрут.

"Необходимы дополнительные поставки природного газа (и нефти) при любом сценарии как минимум на ближайшие 10-15 лет. Нужны различные маршруты поставок энергоресурсов, особенно с учетом того, что европейских стратегий и проектов в области возобновляемых источников энергии будет недостаточно для удовлетворения потребностей в энергоресурсах. Полагаться только на сжиженный природный газ (СПГ) тоже нецелесообразно, так как последний пока слишком дорог, а на рынке слишком много реальных конкурентов. Нужен долгосрочный проект, предусматривающий расширение газопроводов из Центральной Азии. Огромные запасы Азербайджана, а также возможность связать "Южный газовый коридор" с запасами других стран только увеличивают его потенциал в будущем", - добавил он.