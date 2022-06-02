Азербайджан и bp ведут переговоры по проектам в области альтернативной энергетики - Бахтияр Асланбейли

Азербайджан и bp ведут переговоры по проектам в области альтернативной энергетики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли на 27-м энергетическом форуме в Баку.

Как отметил Асланбейли, одна из сессий энергетического форума будет проведена на освобождённых территориях Азербайджана - в городе Шуша.

По его словам, продолжение форума в Шуше состоится четвертого июня.

"В Шуше планируется подписание соглашения между Азербайджаном и компанией bp. Сегодня между нашей компанией и правительством Азербайджана ведутся переговоры по проектам в области альтернативной энергетики, изучаются потенциал, возможности инвестирования", - сказал он.

Асланбейли отметил, что ведутся работы по оптимизации законодательства, а также в сфере человеческих ресурсов.

"В Азербайджане долгий период времени обучались специалисты нефтегазовой отрасли. Сегодня мы видим необходимость в подготовке новых человеческих ресурсов в области ВИЭ. Создание проектов альтернативной энергетики требует также и наличия персонала, который будет обслуживать эти проекты", - сказал вице-президент.

В этом направлении, по словам Асланбейли, ведутся работы по формированию соответствующей учебной базы и программ совместно с международными вузами.

"В настоящее время мы работаем с местными университетами по созданию киберлаборатории. В университете АDА совместно с университетом Джорджа Вашингтона ведутся работы по сотрудничеству в области управления проектами. Аналогичные работы ведутся и с другими вузами страны", - подчеркнул он.

Асланбейли сказал, что наряду с переводом на азербайджанский язык программ ведущих вузов мира, обучение также будет проходить на английском языке.

"Подписанный сегодня документ о сотрудничестве по возобновляемым источникам энергии между Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности и BP Exploration (Caspian Si) Limited позволит 40 азербайджанским студентам получить степень магистра по возобновляемым источникам энергии", - сказал он.