Выросло производство продукции в промзонах Азербайджана

В первом квартале 2022 года в промышленных зонах Азербайджана было произведено продукции на 671 миллион манатов, что на 82,5 процента, или 308 миллионов манатов превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в Агентстве по развитию экономических зон Азербайджана.

По данным агентства, в первом квартале 2022 года доля произведенной в промышленных зонах продукции в общем объеме ее производства по Азербайджану составила 14,8 процента.

Доля экспортированной промзонами ненефтяной продукции в общем объеме их экспорта составила 36,3 процента, или 318 миллионов манатов, что больше показателя аналогичного периода 2021 года в 2,7 раза, или на 198,1 миллиона манатов.

Напомним, что в первом квартале 2021 года в промзонах Азербайджана было произведено продукции на 373 миллиона манатов. Из них на долю экспорта пришлись 119,9 миллиона манатов.