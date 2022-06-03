Бакинская энергетическая неделя - прекрасная возможность обсудить ситуацию в отрасли

Проходящая в Азербайджане Бакинская энергетическая неделя и международная выставка "Нефть и газ Каспия" как ее составная часть стали хорошей возможностью для правительственных структур и компаний Каспийского региона и партнеров со всего мира обсудить состояние дел в отрасли на этапе завершения пандемии, а также в условиях нарастающей угрозы мирового экономического кризиса.

Об этом сказал в комментарии Day.Az российский эксперт, доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Для Российской Федерации, отметил он, данные мероприятия - теперь уже нечастая возможность на международном уровне поддержать имеющиеся партнерские связи и установить новые. Российский экспортный центр (РЭЦ) в своем основном качестве государственного института поддержки российского несырьевого экспорта планирует провести более 100 деловых встреч в рамках выставки "Нефть и газ Каспия" в Баку и подписать долгосрочные контракты.

По словам российского экономиста, сегодня невозможно преуменьшить значение Каспия как одного из важнейших для мировой энергетики регионов планеты. Все пять прикаспийских государств развивают основные направления энергетики: добычу нефти и газа, их транзит, переработку, развивают инфраструктуру для местных потребителей - домашних хозяйств и компаний. Пока указанные направления развиваются на основе использования как традиционных, так и новейших технологий. В рамках выставки производители из различных государств планеты общаются с региональными потребителями их промышленной продукции, заключают контракты и обсуждают перспективные направления развития каспийской энергетики на долгосрочную перспективу, подчеркнул наш собеседник.

"В условиях развернувшейся до беспрецедентных в мировой истории масштабов санкционной войны Запада против России возрастает значение новых рынков для промышленных и энергетических компаний России. Развитие советской энергетики ориентировалось на экспорт сырой нефти и природного газа на мировой рынок, а также ограниченное в объемах сотрудничество по их переработке с государствами Восточной Европы в рамках Совета экономической взаимопомощи. В постсоветский период рост российской энергетики в решающей степени зависел от импорта технологий (главным образом - западноевропейских), а также экспорта львиной доли нефти и газа потребителям в ЕС и Северной Америке. Однобокость такой модели, чрезмерная зависимость от потребителей лишь в одном регионе планеты стали осознаваться российским бизнесом только в нынешнем столетии, когда Москва стала предпринимать усилия по диверсификации технологических связей и расширению географии экспорта сырья и импорта технологий для его развития/переработки.

Начиная с 2006 года, Россия пытается сформировать свой новый имидж как энергетической сверхдержавы. Наряду с дипломатическим сопровождением этой идеи, которое следует признать неудачным, правительство России в новом столетии серьезно относится к комплексному развитию национальной энергетической отрасли. Речь идет об использовании самых современных технологий для добычи нефти и газа, их переработки в готовую продукцию, локализации производства оборудования для нефтеперерабатывающих заводов и предприятий по сжижению газа. Успехи в данных сферах чередуются с неудачами, вызванными во многом наложенными Западом на Россию экономическими санкциями", - сказал Станислав Ткаченко.

Существенная часть российских компаний, работающих в энергетической отрасли, самым серьезным образом относятся к "зеленому повороту", т.е. мерам в рамках одной из одобренных ООН в 2015 году Целей устойчивого развития. Отметил экономист. Речь, прежде всего, идет об угрозе климатического кризиса, преодолеть которую можно лишь на основе технологической трансформации. Защита окружающей среды и применение в промышленности лишь углеродно-нейтральных технологий - глобальный процесс, простирающийся на десятилетия и требующий триллионов долларов инвестиций. Российские компании делают на этом пути первые шаги, и в Баку они постарались предъявить общественности свои новейшие достижения.

Таким образом, российский бизнес накопил достаточный потенциал для экспорта технологий и готовой промышленной продукции компаниям энергетического сектора других государств. И площадка форума "Нефть и газ Каспия" - отличная возможность реализовать этот потенциал в виде заключенных сделок, заключил профессор СПбГУ.

Лейла Таривердиева