Туркменистан удвоит поставки газа в Азербайджан через Иран

Иран достиг договоренности с Туркменистаном и Азербайджаном об удвоении объема обмена природным газом между тремя странами. Об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

Оджи сделал такое заявление в четверг в ходе беседы с журналистами в столице Азербайджана Баку, где он провел переговоры с представителями правительства и принял участие в энергетическом форуме, передает Day.Az со ссылкой на иранское агентство PressTV.

Министр добавил, что Иран, Туркменистан и Азербайджан почти завершили договоренности об удвоении объема газа, предусмотренного своповым соглашением, заключенным в ноябре минувшего года.

Согласно соглашению, Туркменистан поставляет 5-6 миллионов кубометров природного газа в день в северо-восточные регионы Ирана, а Иран поставляет такое же количество в Азербайджан на северо-западной границе.

"К счастью, все готово для увеличения (объема) в соглашении о своповых поставках газа, и очень скоро он будет удвоен", -сообщил Оуджи журналистам.

Министр нефти Ирана отметил, что это увеличение обсуждалось на переговорах в Тегеране, Баку и Ашхабаде в последние месяцы.

В январе Оуджи заявил, что Иран располагает мощностями и инфраструктурой, необходимой для увеличения объема обмена газа с Туркменистаном до 40 млн кубометров в сутки или 10-15 млрд кубометров в год.

Нынешнее правительство Ирана рассматривает сотрудничество по своповым поставкам природного газа с Туркменистаном и Азербайджаном как большой успех в области энергетической дипломатии.

Эксперты говорят, что сделка позволила Ирану углубить свои экономические связи с двумя соседями.

В январе текущего года начались своповые поставки туркменского природного газа в Азербайджан через территорию Ирана.