https://news.day.az/economy/1467595.html Турция и ЕС обсудили поставки газа из Азербайджана в Европу по ЮГК
Турция и ЕС обсудили поставки газа из Азербайджана в Европу по ЮГК
Турция и Европейский Союз обсудили поставки газа из Азербайджана и Туркменистана в Европу через Южный газовый коридор, передает Day.Az со ссылкой на газету Milliyet.
Согласно данным, встреча представителей Турции и ЕС состоялась во вторник 31 мая в Анкаре. Как отмечает издание, Европа ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана и Туркменистана для того, чтобы "удовлетворить свои энергетические потребности".
"Турецкая делегация напомнила о необходимости того, что газ должен пройти по Южному газовому коридору", - сообщается в публикации.
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