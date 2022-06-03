Турция и ЕС обсудили поставки газа из Азербайджана в Европу по ЮГК

Турция и Европейский Союз обсудили поставки газа из Азербайджана и Туркменистана в Европу через Южный газовый коридор, передает Day.Az со ссылкой на газету Milliyet.

Согласно данным, встреча представителей Турции и ЕС состоялась во вторник 31 мая в Анкаре. Как отмечает издание, Европа ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана и Туркменистана для того, чтобы "удовлетворить свои энергетические потребности".

"Турецкая делегация напомнила о необходимости того, что газ должен пройти по Южному газовому коридору", - сообщается в публикации.