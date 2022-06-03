В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ

Ведутся работы по проектированию строительства десяти водохранилищ.

Об этом Trend сказал в пятницу заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Азербайджана Закир Гулиев, передает Day.Az.

"Комиссия по обеспечению рационального использования водных ресурсов в настоящее время обсуждает вопросы, связанные с проектированием десяти водохранилищ. Их строительство предполагается на реках Большого Кавказа", - сказал он.

Гулиев добавил, что планируется строительство крупных водохранилищ на реках Хакари и Баргушад.