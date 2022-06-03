https://news.day.az/economy/1467653.html В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ - ФОТО
В Азербайджане построят еще 10 водохранилищ - ФОТО
Ведутся работы по проектированию строительства десяти водохранилищ.
Об этом Trend сказал в пятницу заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Азербайджана Закир Гулиев, передает Day.Az.
"Комиссия по обеспечению рационального использования водных ресурсов в настоящее время обсуждает вопросы, связанные с проектированием десяти водохранилищ. Их строительство предполагается на реках Большого Кавказа", - сказал он.
Гулиев добавил, что планируется строительство крупных водохранилищ на реках Хакари и Баргушад.
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