Какой объем бензина произведут на Бакинском НПЗ?

На Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева планируется производить два миллиона тонн бензина марки AI-92 и AI-95 стандарта Евро-5.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель генерального директора проекта модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева Эмиль Алхаслы.

По его словам, на долю бензина AI-95 придутся 40 процентов, на долю AI-92 - 60 процентов.

"Программа модернизации предусматривает полное удовлетворение внутренних потребностей Азербайджана в бензине", - сказал Алхаслы.

Он добавил, что те объемы, которые не будут использованы на рынке Азербайджана, могут быть направлены на экспорт.