Бакинский НПЗ будет перерабатывать нефть из стран Каспийского региона

На Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева производится 4,3 тысячи тонн бензина и порядка 6,5 тысячи тонн дизельного топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель генерального директора проекта модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева Эмиль Алхаслы.

По его словам, в связи с вводом в эксплуатацию новых устройств ожидается, что производство этих видов топлива будет увеличено.

"После модернизации завода планируется перерабатывать как азербайджанскую нефть, так и нефть из других стран Каспийского региона", - подчеркнул он.