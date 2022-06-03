Азербайджан и Молдова обсудили сотрудничество в сфере продвижения инвестиций.

Как передает Day.Az, об этом сообщил на своей странице в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Мы провели продуктивную встречу с вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андреем Спыну. В ходе встречи мы обсудили расширение двусторонних отношений в области экспорта, продвижение инвестиций, а также организацию бизнес-форумов", - говорится в публикации.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - апреле 2022 года товарооборот с Молдовой превысил 8,458 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 1,69 миллиона долларов (рост за год в пять раз).