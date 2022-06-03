Растет интерес других стран в покупке газа по "Южному газовому коридору"

Открытие "Южного газового коридора" позволило усилить роль Азербайджана как страны-экспортера природного газа на энергетическом рынке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров на 27-м энергетическом форуме в Баку.

По его словам, мощности этого коридора в будущем планируется увеличить.

"В настоящее время планируется увеличить его пропускную способность, а также увеличить добычу газа в стране. Кроме того, растет интерес других стран к покупке газа по этому коридору", - сказал Насиров.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.