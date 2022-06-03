Трансадриатический трубопровод (TAP) имеет все технические возможности для расширения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу управляющий директор Трансадриатического трубопровода (TAP) Лука Скьеппати на 27-м энергетическом форуме в Баку.

Он добавил, что инфраструктура TAP готова к энергоэффективности и переходу на "зеленую" энергетику.

"Благодаря TAP появилась возможность обеспечить более высокий уровень ликвидности на рынке на фоне беспрецедентной ситуации с высокими ценами на энергоносители. Хочу выразить благодарность правительству Азербайджана за активное участие в планах по увеличению поставок энергоресурсов в Европу. Еврокомиссия считает расширение поставок ключевым для диверсификации источников поставок энергоносителей", - сказал Скьеппати.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.