Европа является крупным потребителем сжиженного природного газа (СПГ) и Турция имеет большой потенциал для экспорта СПГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в пятницу старший научный сотрудник Oxford Institute for Energy Studies Гульмира Рзаева на 27-м энергетическом форуме в Баку.

По ее словам, на сегодня в Турции действуют 57 компаний с лицензией на экспорт СПГ.

"Мы ожидаем, что цены на газ и СПГ в предстоящий период будут на равном уровне. Частные нефтегазовые компании Турции должны сыграть роль операторов в расширении транспортировки СПГ", - добавила Рзаева.