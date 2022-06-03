https://news.day.az/economy/1467715.html Турция имеет большой потенциал для экспорта СПГ - Оксфордский институт
Турция имеет большой потенциал для экспорта СПГ - Оксфордский институт
Европа является крупным потребителем сжиженного природного газа (СПГ) и Турция имеет большой потенциал для экспорта СПГ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в пятницу старший научный сотрудник Oxford Institute for Energy Studies Гульмира Рзаева на 27-м энергетическом форуме в Баку.
По ее словам, на сегодня в Турции действуют 57 компаний с лицензией на экспорт СПГ.
"Мы ожидаем, что цены на газ и СПГ в предстоящий период будут на равном уровне. Частные нефтегазовые компании Турции должны сыграть роль операторов в расширении транспортировки СПГ", - добавила Рзаева.
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