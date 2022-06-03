https://news.day.az/economy/1467722.html Есть возможность увеличить поставки туркменского газа по своп-операциям в Турцию - Оксфордский институт
Есть возможность увеличить поставки туркменского газа по своп-операциям в Турцию - Оксфордский институт
Есть возможность увеличить поставки туркменского газа по своп-операциям в Турцию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу сказала старший научный сотрудник Oxford Institute for Energy Studies Гульмира Рзаева на 27-м энергетическом форуме в Баку.
Она отметила, что Азербайджан покупает в Туркменистане два миллиарда кубометров газа для внутренних потребностей.
"Мы видим возможности увеличения добычи газа в Туркменистане, Турции, Азербайджане, а также потенциал увеличения экспорта газа на рынки ЕС", - подчеркнула Рзаева.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре