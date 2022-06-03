Есть возможность увеличить поставки туркменского газа по своп-операциям в Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу сказала старший научный сотрудник Oxford Institute for Energy Studies Гульмира Рзаева на 27-м энергетическом форуме в Баку.

Она отметила, что Азербайджан покупает в Туркменистане два миллиарда кубометров газа для внутренних потребностей.

"Мы видим возможности увеличения добычи газа в Туркменистане, Турции, Азербайджане, а также потенциал увеличения экспорта газа на рынки ЕС", - подчеркнула Рзаева.