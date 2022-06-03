https://news.day.az/economy/1467726.html В Азербайджане по трем пакетам соцреформ дополнительно выделяются 6 млрд манатов в год - министерство
В Азербайджане по трем пакетам соцреформ дополнительно выделяются 6 млрд манатов в год - министерство
Увеличение социальных выплат является одним из основных направлений успешных социальных реформ, проводимых в Азербайджане.
Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, за период с 2019 года последовательные реформы, предусматривающие повышение заработной платы, пенсий и других социальных выплат в стране, охватили 4 миллиона человек. Всего за тот период в стране были реализованы три пакета социальных реформ.
На эти реформы, обеспечивающие значительный прогресс в улучшении благосостояния граждан, дополнительно выделяются 6 миллиардов манатов в год.
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