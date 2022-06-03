https://news.day.az/economy/1467748.html Очень важно содействовать энергопереходу и инновациям в этой сфере - посол Джеймс Шарп
Очень важно содействовать энергопереходу и инновациям в этой сфере - посол Джеймс Шарп
У Каспийского моря огромный потенциал в ветроэнергетике.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп сказал в пятницу на 27-м энергетическом форуме в Баку.
По его словам, Великобритания так же обладает большим потенциалом в ветроэнергетике.
"На фоне энергетического кризиса в апреле мы опубликовали нашу новую стратегию по энергобезопасности. Очень важно содействовать энергопереходу и инновациям в этой сфере", - сказал посол.
Шарп выразил надежду, что в сектор ветроэнергетики будет привлечено больше инвестиций.
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