У Каспийского моря огромный потенциал в ветроэнергетике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп сказал в пятницу на 27-м энергетическом форуме в Баку.

По его словам, Великобритания так же обладает большим потенциалом в ветроэнергетике.

"На фоне энергетического кризиса в апреле мы опубликовали нашу новую стратегию по энергобезопасности. Очень важно содействовать энергопереходу и инновациям в этой сфере", - сказал посол.

Шарп выразил надежду, что в сектор ветроэнергетики будет привлечено больше инвестиций.