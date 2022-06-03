Нидерланды могут поделиться опытом с Азербайджаном в развитии альтернативной энергетики

В азербайджанском секторе Каспия есть большие возможности для реализации проектов ВИЭ, в том числе в ветроэнергетике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в пятницу посол Нидерландов в Азербайджане Паулина Эйзема на 27-м энергетическом форуме в Баку.

По ее словам, Нидерланды могут поделиться опытом с Азербайджаном в этом направлении в рамках визитов экспертов страны в Баку, а азербайджанских специалистов - в Амстердам.

"Отмечу, что в сентябре в Амстердаме состоится мероприятие по альтернативной энергетике, куда мы приглашаем соответствующие структуры Азербайджана", - добавила посол.