https://news.day.az/economy/1467754.html Нидерланды могут поделиться опытом с Азербайджаном в развитии альтернативной энергетики - посол Паулина Эйзема
Нидерланды могут поделиться опытом с Азербайджаном в развитии альтернативной энергетики - посол Паулина Эйзема
В азербайджанском секторе Каспия есть большие возможности для реализации проектов ВИЭ, в том числе в ветроэнергетике.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в пятницу посол Нидерландов в Азербайджане Паулина Эйзема на 27-м энергетическом форуме в Баку.
По ее словам, Нидерланды могут поделиться опытом с Азербайджаном в этом направлении в рамках визитов экспертов страны в Баку, а азербайджанских специалистов - в Амстердам.
"Отмечу, что в сентябре в Амстердаме состоится мероприятие по альтернативной энергетике, куда мы приглашаем соответствующие структуры Азербайджана", - добавила посол.
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