"Дорожная карта" по оффшорной ветроэнергетике откроет новую страницу в развитии Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу сказала региональный менеджер Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Сара Майкл на 27-м энергетическом форуме в Баку.

"В этом году мы отмечаем тридцатилетие сотрудничества с Азербайджаном, и эта "дорожная карта" является важнейшим шагом в развитии ветроэнергетики и достижению целей устойчивого развития", - сказала Сара Майкл.

По ее словам, "дорожная карта" сможет предоставить стратегическое видение и рекомендации для страны по использованию 157 ГВт потенциала в оффшорной ветроэнергетике, что более чем в 20 раз превышает текущую установленную энергетическую мощность страны.

"Скоро мы увидим ветровые турбины на Каспийском море, потенциал которых обеспечит конкурентоспособность, позволит создать новые рабочие места, поможет уже имеющимся работникам в энергетической отрасли переквалифицироваться", - добавила она.

Сара Майкл отметила, что необходимо, чтобы все заинтересованные стороны в стране, как госучреждения, так и частный сектор работали сообща над развитием в рамках этой "дорожной карты".

Отметим, что в ходе 27-го Бакинского энергетического форума министерство энергетики Азербайджана, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация представили первую в истории "дорожную карту" развития оффшорной ветроэнергетики для Азербайджана.