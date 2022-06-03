IFC готова развивать сотрудничество с Азербайджана в реализации «зеленых» проектов

Международная финансовая корпорация (IFC) готова развивать сотрудничество с правительством Азербайджана в реализации "зеленых" проектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала региональный менеджер по Южному Кавказу IFC Ивана Фернандес Дуарте на 27-м энергетическом форуме в Баку.

По ее словам, сегодня Азербайджан реализует крупные проекты в области возобновляемых источников энергии и по переходу на "зеленую" энергию. IFC готова развивать сотрудничество с Азербайджаном в реализации этих проектов.

"Мы также готовы оказывать поддержку и частному бизнесу, занимающемуся разработкой этих решений и проектов", - добавила региональный менеджер по Южному Кавказу.