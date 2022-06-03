Изучаются возможности увеличения пропускной способности TANAP до 31 миллиарда кубометров в год.

Об этом сказал Trend в пятницу генеральный директор ЗАО "Южный газовый коридор" Афган Исаев, передает Day.Az.

По его словам, если со стороны партнеров, акционеров будет принято такое решение, то пропускную способность Трансанатолийского трубопровода можно увеличить с 16 до 31 миллиарда в год.

"Для этого необходимо установить пять компрессорных станций", - сказал он.