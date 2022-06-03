https://news.day.az/economy/1467786.html Изучаются возможности увеличения пропускной способности TANAP - гендиректор ЮГК
Изучаются возможности увеличения пропускной способности TANAP - гендиректор ЮГК
Изучаются возможности увеличения пропускной способности TANAP до 31 миллиарда кубометров в год.
Об этом сказал Trend в пятницу генеральный директор ЗАО "Южный газовый коридор" Афган Исаев, передает Day.Az.
По его словам, если со стороны партнеров, акционеров будет принято такое решение, то пропускную способность Трансанатолийского трубопровода можно увеличить с 16 до 31 миллиарда в год.
"Для этого необходимо установить пять компрессорных станций", - сказал он.
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