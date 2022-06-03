https://news.day.az/economy/1467795.html Агентство Азербайджана по развитию МСБ и ИБР обсудили возможности сотрудничества
Агентство Азербайджана по развитию МСБ и ИБР обсудили возможности сотрудничества
Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили Day.Az в агентстве.
В сообщении отмечается, что в рамках 47-го Ежегодного инвестиционного заседания Группы Исламского банка развития в Египте председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов встретился с директором Фонда укрепления экономики группы Исламского банка развития Набилем Галлебом.
На встрече состоялся обмен мнениями об альтернативном финансировании и возможностях сотрудничества.
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