Агентство Азербайджана по развитию МСБ и ИБР обсудили возможности сотрудничества

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили Day.Az в агентстве.

В сообщении отмечается, что в рамках 47-го Ежегодного инвестиционного заседания Группы Исламского банка развития в Египте председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов встретился с директором Фонда укрепления экономики группы Исламского банка развития Набилем Галлебом.

На встрече состоялся обмен мнениями об альтернативном финансировании и возможностях сотрудничества.