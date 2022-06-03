Samsung стремится расширить границы возможного с помощью бытовой техники серии Bespoke.

Samsung Electronics открыла вторую глобальную выставку Bespoke Home 2022, на которой были представлены новинки инновационной бытовой техники производителя. Мероприятие этого года затронуло три ключевых вопроса, связанных с расширением существующих границ - сферы, опыта и продолжительности использования. Здесь Samsung подробно рассказала о том, как расширился глобальный охват Bespoke, что вывело значение слова "кухня" на совершенно новый уровень. На мероприятии было рассказано о том, как всемирно известный бренд обеспечивает долговечность, позволяющую покупателям дольше пользоваться своей продукцией, а также объяснено, как сделать жизненный опыт более комфортным и гибким посредством продукции Bespoke.

"Во время выставки Bespoke Home 2021 мы предоставили пользователям персонализацию, гибкую функциональность и бытовую технику работающую взаимосвязанно, - сказал Канхюп Ли, Руководитель Отдела Продаж и Маркетинга Подразделения Цифровой Бытовой Техники Samsung Electronics. - В этом году мы рады показать потребителям наш успех в новых начинаниях, обеспечении комфорта и экологичности не только на кухне, но и за ее пределами, посредством Bespoke".

Расширение сферы использования

Bespoke скоро будет представлен более чем в 50 странах, расширяя границы вашего дома до всего мира. Кроме того, Samsung расширит линейку продуктов Bespoke, включив в нее широкий спектр бытовой техники с усовершенствованными функциями и новыми цветовыми решениями.

Улучшенный дизайн Bespoke призван вдохновить пользователей на создание интерьеров, которые действительно отражают их индивидуальность, независимо от того, какая у них кухня. Samsung придерживается этой позиции, основываясь на расширении сферы использования новой линейки продуктов.

Расширение пользовательского опыта

Чтобы оптимизировать работу взаимосвязанных приборов в нашей повседневной жизни, Bespoke предлагает шесть услуг для умного дома, таких как приготовление пищи, управление энергией, уход за одеждой, уход за животными, управление воздухом и уход за домом. Samsung также обещает привнести автоматизированное удобство в жизнь пользователей, наряду с улучшенным искусственным интеллектом и обновленным сервисом Family Hub.

Расширение использования

Помимо расширения сферы деятельности и опыта, Samsung создает устойчивые решения для устройств на протяжении всего срока их службы, от разработки продукта до его утилизации.

Чтобы узнать больше об инновациях, предлагаемых Bespoke Home, присоединяйтесь к мероприятию Bespoke Home Media Day, запланированном на 7 июня в 18:00 по бакинскому времени. Bespoke Home Media Day 2022 будет транслироваться на официальном канале Samsung на YouTube и на сайте Samsung.com.

Посетите Samsung.com для получения дополнительной информации.

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