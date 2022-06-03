Румыния хочет наладить транспортное сообщение с Южным Кавказом через Черное море

Источник: Агентство международной информации Trend

Румыния придает первостепенное значение развитию транспортного сообщения через Черное море в направлении Южного Кавказа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в МИД Румынии.

По данным ведомства, в связи с этим важное значение имеет выдвинутая в 2019 году инициатива по созданию грузового транспортного маршрута между Черным морем и Каспием с участием Азербайджана, Грузии, Румынии и Туркменистана.

"Мы работаем вместе с нашими партнерами над реализацией этого проекта, который может сыграть важную роль в более широком региональном значении", - сказали в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули важность строительства оптоволоконной кабельной линии, которая соединит Румынию со странами Южного Кавказа.

"Эта кабельная линия окажет положительное влияние на развитие обмена данными между Румынией и регионом Южного Кавказа", - отметили в министерстве.