ЕС запретил перепродажу трубопроводной нефти и нефтепродуктов из нее третьим странам

Шестой пакет санкций ЕС запрещает перепродажу российской "разрешенной" трубопроводной нефти или нефтепродуктов из нее европейскими странами другим государствам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом следует из документа, опубликованного официальным журналом ЕС.

ЕС, введя отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России, разрешил импорт по трубопроводам. Однако с 5 февраля 2023 года государство - получатель этой нефти не сможет поставлять или продавать другим странам произведенные из нее нефтепродукты, отмечается в документе.

"Запрещается передача или транспортировка нефти, поставляемой по трубопроводу в страну - член союза, согласно параграфу 3.D (разрешает трубопроводные поставки - прим. ТАСС), другим членам союза или третьим странам или ее продажа покупателям в других членах союза или третьих странах", - говорится в документе. Все партии и контейнеры с такой нефтью должны иметь четкую маркировку "REBCO: экспорт запрещен".

Также ЕС запретил прямо или косвенно оказывать техническую помощь, брокерские услуги, финансирование или финпомощь или другие услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов из России. Однако этот запрет до 5 декабря 2022 года не касается договоров на поставку нефти, заключенных 4 июня; до 5 февраля - договоров на поставку нефтепродуктов, заключенным до 4 июня.

Запрет не касается поставок нефти и нефтепродуктов из третьих стран, если они проходят транзитом или загружаются в России.