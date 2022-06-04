Азербайджан и Турция обсудили возможности инвестирования

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили Trend в агентстве, передает Day.Az.

В сообщении отмечается, что в рамках 47-го Ежегодного инвестиционного заседания Группы Исламского банка развития в Египте председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов встретился с министром казначейства и финансов Турции Нуреддином Небати.

На встрече были обсуждены возможности инвестирования и совместного сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - апреле 2022 года товарооборот с Турцией превысил 1,954 миллиарда долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 1,594 миллиарда долларов (рост за год на 22,61 процента).